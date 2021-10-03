Ионов получил травму перед матчами отбора к чемпионату мира

Хавбек «Краснодара» Алексей Ионов не сможет помочь национальной российской команде в грядущих квалификационных играх со Словакией и Словенией.

Пресс-служба Российского футбольного союза на своём сайте опубликовала информацию касаемо пропуска Ионовым предстоящего тренировочного сбора национальной команды. 32-летний полузащитник травмировался в клубном расположении, по причине чего отсутствовал на поле в субботней встрече «быков» в ЦСКА (0:0).

Напомним, что 8 октября сборная России проведёт в Казани домашний матч со Словакией», а 11 числа подопечные Карпина сразятся со словенцами в Мариборе.