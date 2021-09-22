Пиняев советует Захаряну переходить в «Барселону»

Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пинеяев считает, что его коллега по амплуа Арсен Захарян должен соглашаться на приглашение «Барселоны».

«Если есть возможность, то конечно, нужно уезжать. Я надеюсь, у него всё получится», - пожелал успехов Захаряну хавбек самарцев в беседе со Sport24.

По ранее озвученной информации, к числу претендентов на 18-летнего футболиста «Динамо» Москва присоединилась также дортмундская «Боруссия».

Арсен Захарян в нынешнем розыгрыше РПЛ принял участие во всех 8 матчах, отличившись за столичный клуб двумя забитыми мячами и тремя ассистами.