Шварц доволен формой «Динамо»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц посетил встречу с прессой в рамках пресс-конференции, посвящённой игре с «Рубином» в девятом туре Тинькофф РПЛ.

«У нас нет реваншистских настроений. Мы сделали определённые выводы. Нам нужно нивелировать сильные стороны соперника и на первый план поставить свои сильные качества», - цитирует Шварца пресс-служба «Динамо».

Тренер «Бело-синих» считает, что его команда не будет утомлённой после кубковой игры со ставропольским «Динамо» (6:0). Сандро Шварц доволен формой подопечных, и в качестве подтверждения своих слов он вспомнил о суммарно преодолённом километраже «динамовцами» в последнем матче, который составил 117 километров.

Прежде стало известно, что голкипер Антон Шунин не сможет сыграть с «Рубином».