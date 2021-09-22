«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы» со ссылкой на собственные источники. По данным канала, скауты следят за футболистом сборной России уже больше года.

Сообщается, что пока переговоров между «Боруссией» и «Динамо» по поводу возможного трансфера Захаряна не было. Дортмундцы хотят увидеть игру полузащитника на международном уровне и только тогда вступить в переговоры.

Напомним, что на счету Захаряна в нынешнем сезоне восемь матчей в РПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Барселона».