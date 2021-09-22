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«Боруссия» Дортмунд следит за Захаряном слухи

22 Сентября 2021 • 10:53 Комментировать
Боруссия М
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Боруссия Д
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25.09 19:30

«Боруссия» Дортмунд проявляет интерес к полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну, передаёт телеграм-канал «Ложа прессы» со ссылкой на собственные источники. По данным канала, скауты следят за футболистом сборной России уже больше года.

Сообщается, что пока переговоров между «Боруссией» и «Динамо» по поводу возможного трансфера Захаряна не было. Дортмундцы хотят увидеть игру полузащитника на международном уровне и только тогда вступить в переговоры.

Напомним, что на счету Захаряна в нынешнем сезоне восемь матчей в РПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи. Ранее сообщалось, что футболистом также интересуется «Барселона».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Боруссия Дортмунд Арсен Захарян
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