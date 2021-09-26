Тренер «Рубина» Веретенников: «Пропущенные мячи - следствие наших ошибок»

Тренер «Рубина» Олег Веретенников поделился впечатлениями от матча с «Динамо» (0:2) в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый вопрос касается игрового хода. Сегодня динамовцы, наверное, процентов 70 времени пыталось владеть инициативой, хотя были моменты, когда был равный футбол и с вашим преимуществом. Как все оцениваете? Насколько тяжело такому прессингу и контрпрессингу противостоять?

- Соглашусь с вами, что игра не получилась цельной, а эпизодами. Но играли неплохо. Эпизодами мы проигрывали единоборства и подборы. Пропущенные мячи - следствие наших ошибок при стандарте, первый гол - дали свободно подать, не успели перестроиться и пропустили.

- Наверное, готовились к тому, что «Динамо» будет так встречать практически у вашей штрафной?

- Мы были готовы к этому, знали, что «Динамо» достаточно агрессивно играет и верхней тройкой хорошо прессингует. Немного не получилось у нас, в первом тайме особенно. В первом тайме чуть лучше, появились моменты и подходы, но, к сожалению, не реализовали. Забили гол, но лайнсмен, который зафиксировал, что мяч вышел, сказал об этом, и ВАР подтвердил.