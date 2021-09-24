Галицкий считает, что Иван Игнатьев не соответствует уровню игрока основы клубов из топ-пятёрки РПЛ

Президент «Краснодара» Сергей Галицкий поделился мнением об игровом уровне воспитанника клуба Ивана Игнатьева, нынче выступающего за «Рубин».

«Я глубоко убеждён, что этот мальчик по открываниям за спину, по ударам с двух ног очень хорош. Но он не игрок основы команды из первой пятерки», - сказал Галицкий в эфире популярного YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Президент «Краснодара» настаивает на том, что футболисты должны приходить в команду готовыми. По его мнению, не стоит «заигрывать» с молодежью.

В текущем сезоне 22-летний Игнатьев не отличился за «Рубин» ни одним результативным действием в пяти матчах.