Шварц ответил на вопрос об эйфории от успехов

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц на пресс-конференции перед матчем с «Рубином» оценил соперника и отметил, что никакой эйфории от результатов нет.

- Снова рады играть на своих домашних трибунах. Как вы знаете, эта неделя у нас короткая, так называемая, английская, в течение которой мы уже сыграли два матча против «Сочи» и «Ставрополя». Что касается именно игры с казанским «Рубином», то нам ждет сложный интенсивный матч. «Рубин» славится своей организованной обороной, также в атаке достаточно много игроков мастеровитых, которые могут доставить нам проблемы, в связи с этим нам нужно будет максимально сыграть с полной самоотдачей и концентрацией, как мы и провели весь матч с «Сочи». То же самое нам предстоит проделать в это воскресенье против «Рубина».

- Капитаном против «Ставрополя» вышел Сергей Паршивлюк, хотя на поле был Иван Ордец. С чем связано это решение, как дальше будет отдаваться капитанская повязка?

- Мы приняли решение, что капитаном будет Сергей Паршивлюк. На самом деле у нас есть комитет, группа лидеров, опытных игроков, в которую входят Антон Шунин, Фабиан Бальбуэна, Себастьян Шиманьски, Сергей Паршивлюк, Иван Ордец, Роман Евгеньев, и каждый из них может примерить капитанскую повязку. Поэтому у нас именно такое решение было принято, что на игру команду выведет Сергей Паршивлюк. Но каждый из этих игроков несет ответственность за результат команды.

- После столь уверенной кубковой встрече нет ли какой-то эйфории, потому что счет может расслабить ребят?

- Победы никогда не могут гарантировать дальнейшего столь уверенного хода. Единственное, о чем они говорят, о подтверждении класса, что на протяжении всего матча мы играли с полной концентрацией, не отпускали игру из-под своего контроля. Кроме того, мы забили великолепные мячи. Мы с хорошими ощущениями подходим к следующей встрече.

- Не сыграли на кубковой игре Захарян и Шиманьски, как их состояние, насколько они готовы играть в воскресенье?

- У нас еще открыт вопрос по ним, Себастьян Шиманьски все эти дни тренировался индивидуально. Арсен Захарян вчера провел частично тренировку в общей группе. Далее они занимался по индивидуальной программе. Сегодня тренировка покажет, насколько они готовы к игре в воскресенье. У нас еще есть завтра, когда мы сможем принять решение по этим игрокам.