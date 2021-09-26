«Динамо» устремилось в погоню за «Зенитом», а «Рубин» Слуцкого второй тур кряду проиграл без шансов

В матче девятого тура чемпионата России по футболу «Динамо» принимало «Рубин».

В прошлом туре «Динамо» одержало сложнейшую победу в Сочи, поменявшись местами с командой Владимира Федотова. Теперь «бело-голубым» предстояло отстоять вторую строчку в борьбе с «Рубином», который в случае победы обходил «Динамо». Плотность за «Зенитом» невероятная, а вот питерцы начинают оставлять пелотон позади.

Как раз действующий чемпион и испортил настроение «Рубину», звонко обыграв казанцев в прошлом туре. Но у Слуцкого была неделю спокойно подготовиться к «Динамо», а вот Шварц и компания посреди недели ещё мотались в Ставрополь, где выиграли с теннисным счётом у местных «динамовцев» – 6:0.

«Динамо» сумело продлить победную серию, заодно испортив настроение Леониду Слуцкому. «Рубин» не просто проигрывает второй матч кряду, проигрывает без особых шансов на успех. Начали команды с разведки, но это был единственный момент игры, когда можно было ставить равенство. Далее «Динамо» планомерно наращивало обороты, создавая моменты с завидной регулярностью. «Рубин» молчал.

Не обошлось без классных сейвов Дюпина: после подачи углового мяч отскочил к Бальбуэна и тот бил с близкого расстояния, но Юрий успел «отстегнуть» ногу, выручив «Рубин». Однако уже на исходе получаса игры счёт был открыт. Захарян потерял мяч в дриблинге, но отскок сыграл за хозяев. Мгновенно последовал перевод на Варелу, а Гильермо в касание прострелил вдоль ворот. На передачу налетел Фомин, опередивший Уремовича и вонзивший мяч в сетку – 1:0.

Следующим попытался огорчить Дюпина его «недавний» одноклубник по «Рубину». Денис Макаров сместился с правого края, обыгрался с Захаряном и грамотно крутил в дальний угол, но прыжок Юрия и тут спас «Рубин» от неприятностей. Динамичный момент. Из-за пределов штрафной площади пытался отличиться и Моро, подобравший отскок. Никола смачно приложился с лёту, но чуть-чуть не попал в створ.

Второй гол «Динамо» читался и случился на исходе часа игры. Со второй попытки Шиманьски подал от угла поля на ближнюю штангу, где Вячеслав Грулев выиграл верховую борьбу и направил мяч в дальний угол ворот, оформив первый гол в сезоне – 2:0. Слуцкому надоела безвольная игра «Рубина» и на 64-й минуте он снял с поля лидеров атаки – Хвичу и Деспота. Правда, появление Солтмурада Бакаева и Германа Онугхи ровным счётом ничего не изменило. Был у Солтмурада неплохой удар после розыгрыша углового, однако Лещук не позволил забрезжить интриге.

«Динамо» уверенно переиграло «Рубин», став главным преследователем «Зенита». А вот казанцы в последнее время играют скверно и от лидирующей группы отваливаются.