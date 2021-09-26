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«Динамо» устремилось в погоню за «Зенитом», а «Рубин» Слуцкого второй тур кряду проиграл без шансов

26 Сентября 2021 • 15:53 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Рубин
окончен

В матче девятого тура чемпионата России по футболу «Динамо» принимало «Рубин».

Протокол игры  
Динамо Москва 2:0 Рубин
(1:0) Фомин Даниил 32'    
(2:0) Грулёв Вячеслав 59'    
Лещук Игорь Варела Гильермо   73'   90' (Паршивлюк Сергей (   90') Бальбуэна Фабиан Ордец Иван Скопинцев Дмитрий Макаров Денис   83' (Игбун Сильвестр (   83'   89') Шиманьски Себастиан   68' Моро Никола Фомин Даниил Захарян Арсен Грулёв Вячеслав   70' (Тюкавин Константин (   70')
Запасные: Будачев Иван Плиев Заурбек Галкин Владислав Нжи Клинтон Муа Евгеньев Роман Гладышев Ярослав Кутицкий Александр
Дюпин Юрий Костюков Михаил   21' Уремович Филип   86' Талби Монтассар Самошников Илья Абильдгор Оливер   52' Ин-Бём Хван Дрейер Андерс Хакшабанович Сеад Кварацхелия Хвича   64'   65' (Онугха Герман (   65') Деспотович Джордже   40'   65' (Бакаев Солтмурад (   65'   89')
Запасные: Савицкий Иван Исмагилов Артём Медведев Никита Мусаев Леон Суриков Степан
26 сентября. Стадион "ВТБ Арена".

 

В прошлом туре «Динамо» одержало сложнейшую победу в Сочи, поменявшись местами с командой Владимира Федотова. Теперь «бело-голубым» предстояло отстоять вторую строчку в борьбе с «Рубином», который в случае победы обходил «Динамо». Плотность за «Зенитом» невероятная, а вот питерцы начинают оставлять пелотон позади.

Как раз действующий чемпион и испортил настроение «Рубину», звонко обыграв казанцев в прошлом туре. Но у Слуцкого была неделю спокойно подготовиться к «Динамо», а вот Шварц и компания посреди недели ещё мотались в Ставрополь, где выиграли с теннисным счётом у местных «динамовцев» – 6:0.

«Динамо» сумело продлить победную серию, заодно испортив настроение Леониду Слуцкому. «Рубин» не просто проигрывает второй матч кряду, проигрывает без особых шансов на успех. Начали команды с разведки, но это был единственный момент игры, когда можно было ставить равенство. Далее «Динамо» планомерно наращивало обороты, создавая моменты с завидной регулярностью. «Рубин» молчал.

Не обошлось без классных сейвов Дюпина: после подачи углового мяч отскочил к Бальбуэна и тот бил с близкого расстояния, но Юрий успел «отстегнуть» ногу, выручив «Рубин». Однако уже на исходе получаса игры счёт был открыт. Захарян потерял мяч в дриблинге, но отскок сыграл за хозяев. Мгновенно последовал перевод на Варелу, а Гильермо в касание прострелил вдоль ворот. На передачу налетел Фомин, опередивший Уремовича и вонзивший мяч в сетку – 1:0.

Следующим попытался огорчить Дюпина его «недавний» одноклубник по «Рубину». Денис Макаров сместился с правого края, обыгрался с Захаряном и грамотно крутил в дальний угол, но прыжок Юрия и тут спас «Рубин» от неприятностей. Динамичный момент. Из-за пределов штрафной площади пытался отличиться и Моро, подобравший отскок. Никола смачно приложился с лёту, но чуть-чуть не попал в створ.

Второй гол «Динамо» читался и случился на исходе часа игры. Со второй попытки Шиманьски подал от угла поля на ближнюю штангу, где Вячеслав Грулев выиграл верховую борьбу и направил мяч в дальний угол ворот, оформив первый гол в сезоне – 2:0. Слуцкому надоела безвольная игра «Рубина» и на 64-й минуте он снял с поля лидеров атаки – Хвичу и Деспота. Правда, появление Солтмурада Бакаева и Германа Онугхи ровным счётом ничего не изменило. Был у Солтмурада неплохой удар после розыгрыша углового, однако Лещук не позволил забрезжить интриге.

«Динамо» уверенно переиграло «Рубин», став главным преследователем «Зенита». А вот казанцы в последнее время играют скверно и от лидирующей группы отваливаются.

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окончен Динамо Москва 2:0 Рубин 1.95 3.4 4.3
26.09  16:30 Ростов ... Ахмат 2.35 3.2 3.3
26.09  19:00 Краснодар ... Сочи 2.2 3.4 3.45
27.09  17:00 Урал ... Арсенал Тула 2.6 3.1 3
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