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Сычёв – о Захаряне: «Он будущее нашего футбола»

23 Сентября 2021 • 17:50 Комментировать
Динамо Москва
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Рубин
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26.09 14:00

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне, которого связывают с вероятным переходом в «Барселону».

«Он молодец. Отлично проявляет себя. Это будущее нашего футбола. Он и Костя Тюкавин очень достойно выглядят. Сандро Шварц большую роль сыграл в их становлении и доверии», - приводит слова Сычёва «Спорт-экспресс».

Обсуждать слухи о возможном переходе Захаряна в «Барселону» собеседник «СЭ» отказался, поскольку данная информация не имеет официального подтверждения.

У Арсена Захаряна в нынешнем сезоне 2 забитых мяча и 3 голевых паса в 8 матчах РПЛ за «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Дмитрий Сычёв Арсен Захарян
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