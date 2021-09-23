Сычёв – о Захаряне: «Он будущее нашего футбола»

Экс-футболист «Спартака» и «Локомотива» Дмитрий Сычёв поделился мнением о полузащитнике московского «Динамо» Арсене Захаряне, которого связывают с вероятным переходом в «Барселону».

«Он молодец. Отлично проявляет себя. Это будущее нашего футбола. Он и Костя Тюкавин очень достойно выглядят. Сандро Шварц большую роль сыграл в их становлении и доверии», - приводит слова Сычёва «Спорт-экспресс».

Обсуждать слухи о возможном переходе Захаряна в «Барселону» собеседник «СЭ» отказался, поскольку данная информация не имеет официального подтверждения.

У Арсена Захаряна в нынешнем сезоне 2 забитых мяча и 3 голевых паса в 8 матчах РПЛ за «Динамо».