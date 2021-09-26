Шварц: «Мы остаемся на схеме в четыре защитника»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча с «Рубином» в эфире канала «Матч Премьер».

- Первый вопрос о составе. Мы видим, что Захарян, Шиманьски, Грулёв сегодня в составе. Значит, можно говорить, что они в полной боевой готовности?

- Да, все верно. Если игроки у нас сегодня начнут в стартовом составе. Они хорошо отыграли матч с «Сочи». Более того, у них были индивидуальные нагрузки, и было принято решение, что они начнут с первых минут.

- В прошлом матче вам пришлось переходить на схему в 3 центральных защитника. Если говорить о прошлом матче «Рубина», там «Зенит» играл в 3 центральных и очень здорово сыграл против казанской команды. Не было ли желания сегодня играть в 3 центральных защитника? Хотя мы видим, что сегодня 2.

- Мы остаемся на схеме в четыре защитника. Ход игры с «Сочи» нам подсказывал, что нужно было перестроиться на три центральных. Это было вызвано изменением. А так мы остаемся верны своей схеме.