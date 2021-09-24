​«Динамо» разрешили заполнить стадион на 30%

Ближайшие два матча Премьер-лиги России московское «Динамо» проведёт на своём поле. При этом клубу разрешили заполнять стадион «ВЭБ Арена» на 30% от общей вместимости. Об этом сообщает пресс-служба «бело-голубых».

В воскресенье, 26 сентября, «Динамо» примет «Рубин», а в субботу, 2 октября, - «Крылья Советов».

После восьми туров «Динамо» занимает второе место в турнирной таблице чемпионата России (пять побед, ничья и два поражения). От лидирующего питерского «Зенита» команда Сандро Шварца отстаёт на четыре зачётных балла.