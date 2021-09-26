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Премьер-лига

Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Динамо» - «Рубин»

26 Сентября 2021 • 08:32 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
1.95 3.50 4.10
Через 5 ч. 9 мин.

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке девятого тура чемпионата России между столичным «Динамо» и казанским «Рубином».

«Прогноз: 2:1. За команду Шварца фактор своего поля, а казанцы из-за удаления лишились на скамейке Слуцкого», - приводит слова аналитика Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на пятой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Динамо Москва Александр Бубнов
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26.09  14:00 Динамо Москва ... Рубин 1.95 3.4 4.3
26.09  16:30 Ростов ... Ахмат 2.35 3.2 3.3
26.09  19:00 Краснодар ... Сочи 2.2 3.4 3.45
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