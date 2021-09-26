Бубнов спрогнозировал точный счёт матча «Динамо» - «Рубин»

Бывший защитник сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов поделился мнением о предстоящем поединке девятого тура чемпионата России между столичным «Динамо» и казанским «Рубином».

«Прогноз: 2:1. За команду Шварца фактор своего поля, а казанцы из-за удаления лишились на скамейке Слуцкого», - приводит слова аналитика Sportbox.

Встреча состоится на стадионе «ВТБ Арена» сегодня, 26 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед этой игрой хозяева занимают третье место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на пятой строчке.