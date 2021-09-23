Уремович избежал серьёзного повреждения

Филип Уремович, защитник казанского «Рубина» и национальной хорватской сборной, вскоре сможет вернуться на поле.

Агент Иван Бошняк, занимающийся делами 24-летнего центрдефа «Рубина», рассказал о состоянии здоровья игрока в беседе со Sport24: «Травма Филипа оказалась несерьёзной. Поэтому он уже очень скоро сможет сыграть».

Напомним, что хорватский легионер «Рубина» покинул по причине повреждения поле в поединке 8-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом», в котором его команда капитулировала со счётом 1:3.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Уремович принял участие во всех восьми матчах, получив за этот срок 3 жёлтых карточки.