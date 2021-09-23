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Премьер-лига

Уремович избежал серьёзного повреждения

23 Сентября 2021 • 15:17 Комментировать
Динамо Москва
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Рубин
1.95 3.50 4.10
26.09 14:00

Филип Уремович, защитник казанского «Рубина» и национальной хорватской сборной, вскоре сможет вернуться на поле.

Агент Иван Бошняк, занимающийся делами 24-летнего центрдефа «Рубина», рассказал о состоянии здоровья игрока в беседе со Sport24: «Травма Филипа оказалась несерьёзной. Поэтому он уже очень скоро сможет сыграть».

Напомним, что хорватский легионер «Рубина» покинул по причине повреждения поле в поединке 8-го тура Тинькофф РПЛ с «Зенитом», в котором его команда капитулировала со счётом 1:3.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Уремович принял участие во всех восьми матчах, получив за этот срок 3 жёлтых карточки.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Филип Уремович
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