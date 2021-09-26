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Тренер «Рубина» Веретенников: «Никакого преимущества матч «Динамо» на неделе нам не даёт»

26 Сентября 2021 • 13:57 Комментировать
Динамо Москва
2:0
Рубин
окончен

Тренер «Рубина» Олег Веретенников поделился ожиданиями от матча с «Динамо» в эфире канала «Матч Премьер».

- Были некоторые сомнение относительно «нездоровости» Уремовича. Как он себя чувствует, готов ли сегодня играть? Как остальные ребята ощущают себя с точки зрения функционала?

- Филип готов, он сегодня в стартовом составе. Было небольшое повреждение, которое не позволило ему продолжить матч с «Динамо». Сейчас он восстановился и готов играть.

- Отсутствие дисквалифицированного Зотова, насколько я понимаю, там КОстюков будет играть. Он игрок все-таки передней линии. Есть ли с этим какие-то проблемы, потому что ему надо будет адаптироваться?

- Я думаю, что проблем никаких не возникнет. Михаил - очень универсальный игрок, он может закрыть несколько позиций на футбольном поле. Надеемся, что все будет хорошо.

- Есть ли какое-то преимущество у «Рубина», потому что «Динамо» на неделе проводило еще и кубковую игру?

- Я думаю, что нет, потому что в Ставрополе была большая ротация, и некоторые игроки провели неполный матч, так что никакого преимущества это нам не дает.

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Олег Веретенников
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