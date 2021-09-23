Грузинский журналист назвал причину срыва трансфера Кварацхелии

Летом полузащитник Хвича Кварацхелия мог покинуть казанский «Рубин», но трансфер так и не состоялся. По предварительной информации, в игроке был заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Грузинский журналист Лаша Кокиашвили рассказал о причинах, которые могли повлиять на трудности в переговорах. По словам корреспондента, «Рубин» запросил за футболиста слишком высокую сумму. «За Кварацхелию попросили 20 миллионов евро, что, на мой взгляд, является завышенным требованием. Однако, я верю, что он уже в скором времени переберется в ведущий чемпионат Европы», - приводит слова Кокиашвили igol.pl.

Стоит отметить, что действующее соглашение 20-летнего грузина с казанским клубом рассчитано аж до лета 2024 года. В текущем сезоне у Кварацхелии один гол и одна результативная передача в восьми играх за «Рубин».