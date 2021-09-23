Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 246 Комментарии
Премьер-лига

Грузинский журналист назвал причину срыва трансфера Кварацхелии

23 Сентября 2021 • 23:09 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
1.95 3.50 4.10
26.09 14:00

Летом полузащитник Хвича Кварацхелия мог покинуть казанский «Рубин», но трансфер так и не состоялся. По предварительной информации, в игроке был заинтересован лондонский «Тоттенхэм».

Грузинский журналист Лаша Кокиашвили рассказал о причинах, которые могли повлиять на трудности в переговорах. По словам корреспондента, «Рубин» запросил за футболиста слишком высокую сумму. «За Кварацхелию попросили 20 миллионов евро, что, на мой взгляд, является завышенным требованием. Однако, я верю, что он уже в скором времени переберется в ведущий чемпионат Европы», - приводит слова Кокиашвили igol.pl.

Стоит отметить, что действующее соглашение 20-летнего грузина с казанским клубом рассчитано аж до лета 2024 года. В текущем сезоне у Кварацхелии один гол и одна результативная передача в восьми играх за «Рубин».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Хвича Кварацхелия
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 23 Сентября
23:09 · Россия. Премьер-лига
Грузинский журналист назвал причину срыва трансфера Кварацхелии
22:33 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «У нас нет арбитров, которые умеют нормально судить»
21:25 · Россия. Премьер-лига
Петржела заявил, что хотел бы возглавить «Спартак»
21:05 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили спрогнозировал, что может ждать «Спартак» в случае назначения Черчесова
20:54 · Россия. Премьер-лига
Директор «Тинькофф»: Сотрудничество с РПЛ является успешным
20:44 · Россия. Премьер-лига
Колосков – о назначении Витора Перейры: «Нам нужен российский специалист»
20:16 · Россия. Премьер-лига
Витор Перейра: «VAR находится на младенческом уровне»
19:54 · Кубок России
«Урал» уверенно победил в матче с владимирским «Торпедо»
19:51 · Россия. Премьер-лига
В «Вольфсбурге» прокомментировали интерес «Спартака» к Мбабу эксклюзив
19:39 · Россия. Премьер-лига
Уткин – о Дзюбе: «С элайнерами играть за сборную очень тяжело» 3
19:11 · Россия. Премьер-лига
Клаудиньо: «Я уже адаптировался к игре «Зенита»
18:06 · Россия. Премьер-лига
Сычёв – об отказе Дзюбы играть за сборную: «Мне непонятно это» 2
17:50 · Россия. Премьер-лига
Сычёв – о Захаряне: «Он будущее нашего футбола»
17:30 · Кубок России
«Торпедо» Владимир – «Урал» - 0:2 (завершён)
16:27 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко получил трёхматчевую дисквалификацию 1
Все новости
Рекомендуем