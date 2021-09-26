Макаров – о матче с «Рубином»: «Получился зрелищный матч»

Хавбек московского «Динамо» Денис Макаров прокомментировал успех 2:0 в поединке девятого тура Тинькофф РПЛ против «Рубина». Ранее 23-летний полузащитник непродолжительное время выступал за казанцев.

«Приятно сыграть против ребят. Считаю, наша команда справилась. «Рубин» - хороший соперник. Получился зрелищный матч», - приводит слова Макарова пресс-служба московского «Динамо».

Футболист «бело-синих» добавил, что он не успел пообщаться с экс-наставником Леонидом Слуцким, но предположил, что ещё успеет это сделать.

Благодаря победе 2:0 «Динамо» закрепилось на втором месте в турнирной таблице.