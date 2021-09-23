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Премьер-лига

Агент Лахтер: Захаряну - «сырник», ему пока рано в Европу

23 Сентября 2021 • 09:01 Комментировать
Динамо Москва
...
Рубин
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26.09 14:00

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Динамо» Арсене Захаряна. Ранее сообщалось, что 18-летним футболистом интересуются «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Агент отметил, что сейчас ему трудно поверить в интерес к Захаряну со стороны европейских клубов. Лахтер сказал, что у футболиста большие перспективы, однако ему нужно ещё 2-3 года. Также он добавил, что Арсен пока не готов к переходу в «Барселону» или «Боруссию», так как он пока «сырник», пишет «РБ Спорт».

Напомним, что нынешнем сезоне на счету Захаряна восемь матчей в РПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Деннис Лахтер Арсен Захарян
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