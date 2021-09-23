Агент Лахтер: Захаряну - «сырник», ему пока рано в Европу

Футбольный агент Деннис Лахтер прокомментировал ситуацию вокруг полузащитника «Динамо» Арсене Захаряна. Ранее сообщалось, что 18-летним футболистом интересуются «Барселона» и «Боруссия» Дортмунд.

Агент отметил, что сейчас ему трудно поверить в интерес к Захаряну со стороны европейских клубов. Лахтер сказал, что у футболиста большие перспективы, однако ему нужно ещё 2-3 года. Также он добавил, что Арсен пока не готов к переходу в «Барселону» или «Боруссию», так как он пока «сырник», пишет «РБ Спорт».

Напомним, что нынешнем сезоне на счету Захаряна восемь матчей в РПЛ, в которых он забил два гола и отдал три результативных передачи.