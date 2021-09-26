Варела: «Динамо» провело отличный матч, причём с точки зрения обороны и атаки»

Лучший футболист матча «Динамо» - «Рубин» (2:0) Гильермо Варела поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- «Динамо» сегодня показало близкий к идеальному футбол. Согласны с этим?

- Я считаю, что сегодня «Динамо» провело отличный матч. Причем с точки зрения обороны и атаки. Обыграли нашего принципиального прямого соперника.

- После второго гола все-таки был момент, когда отдали инициативу. С чем это было связано?

- Мы после второго гола немного успокоились, может быть, чуть-чуть расслабились, но в то же время мы вскоре взяли себя в руки и довели дело до победы.