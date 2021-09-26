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Премьер-лига

Варела: «Динамо» провело отличный матч, причём с точки зрения обороны и атаки»

26 Сентября 2021 • 16:10 Комментировать (1)
Динамо Москва
2:0
Рубин
окончен

Лучший футболист матча «Динамо» - «Рубин» (2:0) Гильермо Варела поделился впечатлениями от игры в эфире канала «Матч Премьер».

- «Динамо» сегодня показало близкий к идеальному футбол. Согласны с этим?

- Я считаю, что сегодня «Динамо» провело отличный матч. Причем с точки зрения обороны и атаки. Обыграли нашего принципиального прямого соперника.

- После второго гола все-таки был момент, когда отдали инициативу. С чем это было связано?

- Мы после второго гола немного успокоились, может быть, чуть-чуть расслабились, но в то же время мы вскоре взяли себя в руки и довели дело до победы.

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Динамо Москва Гильермо Варела
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Семенцов Леонид Петрович
26 Сентября 2021 в 17:08
Были моменты, когда мяч ходил так быстро, что трудно было уследить. Наслаждение огромное !!
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окончен Динамо Москва 2:0 Рубин
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