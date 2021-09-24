Шунин не поможет «Динамо» в матче с «Рубином»

Наставник московского «Динамо» Сандро Шварц пообщался с журналистами в преддверии девятого тура российской Премьер-лиги. В ходе беседы немецкий специалист высказался о том, что «бело-голубые» пока не могут рассчитывать на голкипера Антона Шунина.

«Шунин занимается по индивидуальной программе. Сегодня и завтра тренировки продолжатся, в воскресенье не сможем на него рассчитывать», - поведал тренер на пресс-конференции.

Напомним, что 34-летний вратарь не принимал участия в матче против «Сочи» (1:0) в восьмом туре РПЛ.

В нынешнем сезоне чемпионата России Шунин провел семь поединков, в которых пропустил восемь мячей.

«Динамо» примет «Рубин» на стадионе «ВТБ Арена» в воскресенье, 26 сентября. Начало – 14:00 мск.