​«Динамо» и «Рубин» назвали составы на очный матч

Воскресную программу девятого игрового дня чемпионата России будут открывать «Динамо» и «Рубин».

Наставник московской команды Сандро Шварц принял решение включить в стартовый состав таких исполнителей: Лещук, Скопинцев, Ордец, Варела, Бальбуэна, Фомин, Макаров, Захарян, Шиманьски, Моро, Грулёв.

Рулевой казанцев Леонид Слуцкий, в свою очередь, сделал ставку на таких футболистов: Дюпин, Уремович, Тальби, Костюков, Самошников, Кварацхелия, Абильдгор, Хван, Хашкабанович, Дрейер, Деспотович.

Стартовый свисток на «ВТБ Арене» прозвучит в 14:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех красках можно будет на страницах портала LiveResult в текстовой трансляции.