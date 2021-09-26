​Стюард сделал замечание помощникам Слуцкого в перерыве

Леонид Слуцкий не может присутствовать на тренерской позиции в матче с «Динамо» из-за дисквалификации. Тренер «Рубина» расположился на трибуне рядом со скамейкой казанской команды. Как только арбитр дал свисток на перерыв, к Слуцкому подошли Олег Веретенников, Олег Яровинский и Олег Кузьмин. В ситуацию вмешался стюард, который призвал представителей «Рубина» к соблюдению дистанции в полтора метра. Соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале «Футбольный Биги».

Следить за игрой между «Динамо» и «Рубином» можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.