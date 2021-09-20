Слуцкий негативно высказался о судействе Сергей Иванова в матче с «Зенитом»

В сегодняшнем матче чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» (1:3) под конец поединка был удален главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Наставник активно спорил с судьями по ходу встречи, в последствии чего заработал две желтые карточки. О своих претензиях к рефери Сергею Иванову специалист рассказал на пресс-конференции.

Слуцкий заявил, что считает уровень работы бригады судьей катастрофическим. По его словам, Иванов не замечал нарушений на игроках казанской команды, из-за чего он и сорвался. Правда, Слуцкий уверяет, что не оскорблял арбитра, а лишь сказал, что люди пришли посмотреть на яркую игру отдельно взятых футболистов, а не на судейство.

«Мы бы попросили, чтобы на наши матчи не назначали Иванова, если бы такая опция была», - подытожил свою речь главный тренер «Рубина». Также стоит отметить, что третий гол «Зенита» был забит с подозрением на нарушение правил в начальной стадии атаки.