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Слуцкий негативно высказался о судействе Сергей Иванова в матче с «Зенитом»

20 Сентября 2021 • 21:30 Комментировать (1)
Рубин
1:3
Зенит
окончен

В сегодняшнем матче чемпионата России между «Рубином» и «Зенитом» (1:3) под конец поединка был удален главный тренер казанцев Леонид Слуцкий. Наставник активно спорил с судьями по ходу встречи, в последствии чего заработал две желтые карточки. О своих претензиях к рефери Сергею Иванову специалист рассказал на пресс-конференции.

Слуцкий заявил, что считает уровень работы бригады судьей катастрофическим. По его словам, Иванов не замечал нарушений на игроках казанской команды, из-за чего он и сорвался. Правда, Слуцкий уверяет, что не оскорблял арбитра, а лишь сказал, что люди пришли посмотреть на яркую игру отдельно взятых футболистов, а не на судейство.

«Мы бы попросили, чтобы на наши матчи не назначали Иванова, если бы такая опция была», - подытожил свою речь главный тренер «Рубина». Также стоит отметить, что третий гол «Зенита» был забит с подозрением на нарушение правил в начальной стадии атаки.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Леонид Слуцкий Сергей Иванов
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Комментарии (1)
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Рейтинг комментариев
Redwhite1959
20 Сентября 2021 в 21:38
Помню я как в октябре 16-го года Иванов в Питере "убил" "Спартак"!(( Тот ещё фрукт...
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