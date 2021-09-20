Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 374 Комментарии
Премьер-лига

Слуцкий - об арбитре Иванове: «Профнепригодные люди не должны обслуживать матч»

20 Сентября 2021 • 22:37 Комментировать
Рубин
1:3
Зенит
окончен

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Зенитом» (1:3) в эфире канала «Матч ТВ».

- Я хочу поздравить «Зенит» с абсолютно заслуженной победой. Они реально молодцы и нас переиграли, но я хочу сказать о том, что у меня 15 лет не было красных карточек в карьере. И за последний год их случилось две. При том, что у меня больше 600 матчей на высшем уровне. И обе мне показал господин Иванов. Я считаю, что профнепригодные люди не должны обслуживать матч. Сегодня это было просто безобразие. Я еще раз повторяю, что не говорю, что он повлиял или нет на результат. Но «Зенит» одержал заслуженную победу абсолютно. Но с таким уровнем судейства, когда он пропускает все фолы, когда он вообще не реагирует ни на один эпизод… Еще раз повторю, это не случайность, наверное, что я за 15 лет получаю две красные карточки, и обе от арбитра Иванова. Я понимаю, что они не очень меня любят после всех моих высказываний, но это не должно влиять на их уровень профессионализма. Я просто подозреваю, что у этого арбитра этого профессионализма нет. Я призываю профнепригодных людей убирать с судейства и делать наш футбол лучше, по крайней мере, давать возможность командам как-то играть и демонстрировать свой уровень мастерства.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Урал 0:0 Локомотив Москва
окончен Рубин 1:3 Зенит
окончен ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
22:48 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА одолел «Спартак» в главном матче тура - видео видео
22:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА и «Спартак» посмотрели, наверное, как «Челси» играет с «Зенитом» эксклюзив
22:41 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Игра «Спартака» была безликой, как обычно» эксклюзив
22:31 · Россия. Премьер-лига
«Вы опозорили имя клуба»: Фанаты «Спартака» обратились к команде
22:19 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Такой футбол бывает, кому-то не везёт, Сегодня нам не повезло»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Об игре сказать нечего, обе команды играли ужасно» эксклюзив
22:07 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» на дне, спасибо Федуну» 1
22:03 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Очевидно, что моя команда была лучше на поле» 4
21:58 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Игра была равная до первой ошибки, мы свой момент использовали, характер проявили»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Этот «Спартак» уже ничего не спасёт»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий негативно высказался о судействе Сергей Иванова в матче с «Зенитом» 1
21:02 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий впервые в тренерской карьере проиграл команде Семака 1
20:53 · Россия. Премьер-лига
Бийол не смог закончить дерби из-за травмы
20:44 · Россия. Премьер-лига
Болельщики ЦСКА на московском дерби скандируют нецензурные кричалки в адрес Салиховой 7
20:35 · Россия. Премьер-лига
Гилерме вышел на вторую строчку по играм за «Локомотив» - к рекорду Лоськова осталось 30 матчей
Все новости
Рекомендуем