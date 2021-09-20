Слуцкий - об арбитре Иванове: «Профнепригодные люди не должны обслуживать матч»

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий подвёл итоги матча с «Зенитом» (1:3) в эфире канала «Матч ТВ».

- Я хочу поздравить «Зенит» с абсолютно заслуженной победой. Они реально молодцы и нас переиграли, но я хочу сказать о том, что у меня 15 лет не было красных карточек в карьере. И за последний год их случилось две. При том, что у меня больше 600 матчей на высшем уровне. И обе мне показал господин Иванов. Я считаю, что профнепригодные люди не должны обслуживать матч. Сегодня это было просто безобразие. Я еще раз повторяю, что не говорю, что он повлиял или нет на результат. Но «Зенит» одержал заслуженную победу абсолютно. Но с таким уровнем судейства, когда он пропускает все фолы, когда он вообще не реагирует ни на один эпизод… Еще раз повторю, это не случайность, наверное, что я за 15 лет получаю две красные карточки, и обе от арбитра Иванова. Я понимаю, что они не очень меня любят после всех моих высказываний, но это не должно влиять на их уровень профессионализма. Я просто подозреваю, что у этого арбитра этого профессионализма нет. Я призываю профнепригодных людей убирать с судейства и делать наш футбол лучше, по крайней мере, давать возможность командам как-то играть и демонстрировать свой уровень мастерства.