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Премьер-лига

Федотов: Третий гол «Зенита» был забит после ошибки судьи

20 Сентября 2021 • 20:16 Комментировать
Рубин
1:3
Зенит
окончен

На данный момент проходит поединок между «Рубином» и «Зенитом» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Питерцы уверенно ведут в счете, забив три мяча еще в первой половине встречи.

Но, третий гол команды, который забил Артём Дзюба, случился после нарушения правил, так считает бывший арбитр Игорь Федотов. В своем телеграм-канале эксперт разобрал эпизод, ссылаясь на то, что за минуту до гола защитник Вилмар Барриос сыграл рукой в начальной стадии атаки.

Рефери Сергей Иванов этот момент не увидел, а ассистенты VAR не могли вмешаться, так как между инцидентом и забитым мячом прошло слишком много времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Игорь Федотов
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