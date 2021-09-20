Федотов: Третий гол «Зенита» был забит после ошибки судьи

На данный момент проходит поединок между «Рубином» и «Зенитом» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги. Питерцы уверенно ведут в счете, забив три мяча еще в первой половине встречи.

Но, третий гол команды, который забил Артём Дзюба, случился после нарушения правил, так считает бывший арбитр Игорь Федотов. В своем телеграм-канале эксперт разобрал эпизод, ссылаясь на то, что за минуту до гола защитник Вилмар Барриос сыграл рукой в начальной стадии атаки.

Рефери Сергей Иванов этот момент не увидел, а ассистенты VAR не могли вмешаться, так как между инцидентом и забитым мячом прошло слишком много времени.