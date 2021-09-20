​Вызов в сборную окрыляет: Дзюба оформил дубль за тайм после девяти «сухих» игр

В понедельник вечером в календарном матче чемпионата России играют «Рубин» и «Зенит». После первого тайма команда Сергея Семака выигрывает в Казани со счётом 3:0. Форвард Артём Дзюба отметился дублем, причём в предыдущих девяти играх сезона ему не удавалось отличиться ни разу. Наконец, нападающий прервал свою «сухую» серию.

Стоит сказать, что в понедельник Артём Дзюба попал в расширенный список сборной России, который выбрал главный тренер команды Валерий Карпин. Дзюба имеет хорошие шансы снова сыграть за национальную сборную впервые с Евро-2020 – на сентябрьские матчи футболист не вызывался.