«Судья выгнал раздувающего щёки по адресу»: Вилков жёстко прошёлся по Слуцкому

Отстраненный от работы футбольный судья Михаил Вилков подверг жесткой критике наставника казанского «Рубина» Леонида Слуцкого за поведение во вчерашнем поединке против петербургского «Зенита». 50-летний специалист по ходу встречи неоднократно выражал недовольство работой главного судьи Сергея Иванова, за что в концовке матча был удален.

«Попытка свалить свою бездарную игру на судей выглядит смешно! Иванов поступил в соответствии с правилами и выгнал раздувающего щеки по адресу! Поведение Слуцкого было неподобающим», - заявил Вилков в беседе с журналистом «Спорт-экспресса».

Поединок завершился поражением «Рубина» со счетом 1:3.

После восьми туров подопечные Слуцкого с 14 набранными баллами занимают пятое место в таблице чемпионата России. В следующем туре казанский клуб пожалует в гости к московскому «Динамо». Матч состоится 26 сентября на «ВТБ Арене».