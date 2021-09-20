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Премьер-лига

Бубнов рассказал, как завершится матч «Рубин» - «Зенит»

20 Сентября 2021 • 09:02 Комментировать (1)
Рубин
...
Зенит
5.00 3.75 1.72
Через 8 ч. 11 мин.

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов, ныне являющийся футбольным экспертом, поделился мнением о предстоящем поединке между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги.

«Прогноз: 1:2. Хотя в прошлом сезоне «Рубин» дважды обыграл «Зенит», в нынешнем картина изменится. «Зенит» прибавил и заряжен на победу», - передает слова аналитика Sportbox.

Встреча пройдет на стадионе «Казань Арена» в понедельник, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой хозяева занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на первой строчке.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Александр Бубнов
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20.09  16:30 Урал ... Локомотив Москва 5.2 3.75 1.72
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
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