Бубнов рассказал, как завершится матч «Рубин» - «Зенит»

Экс-игрок сборной СССР и московского «Спартака» Александр Бубнов, ныне являющийся футбольным экспертом, поделился мнением о предстоящем поединке между казанским «Рубином» и петербургским «Зенитом» в рамках восьмого тура российской Премьер-лиги.

«Прогноз: 1:2. Хотя в прошлом сезоне «Рубин» дважды обыграл «Зенит», в нынешнем картина изменится. «Зенит» прибавил и заряжен на победу», - передает слова аналитика Sportbox.

Встреча пройдет на стадионе «Казань Арена» в понедельник, 20 сентября. Стартовый свисток прозвучит в 18:30 по московскому времени. Текстовая трансляция противостояния будет доступна на Liveresult.ru.

Перед сегодняшней игрой хозяева занимают пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги, а гости располагаются на первой строчке.