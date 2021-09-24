КДК РФС вынес наказание Слуцкому

Состоялось заседание КДК РФС, по итогам которого было принято решение по наставнику казанского «Рубина» Леониду Слуцкому. В недавнем поединке против петербургского «Зенита» (1:3) специалист заработал удаление за перепалку с главным арбитром.

Как информирует пресс-служба РФС, тренера оштрафовали на 20 тысяч рублей за нарушение санитарных норм, а также взыскали 30 тысяч за выход за пределы технической зоны.

Что касается дисквалификации тренера, то к наставнику не станут применять дополнительный бан.

После восьми туров казанский коллектив набрал 14 баллов и занимает пятое место в турнирной таблице Премьер-лиги.