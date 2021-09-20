​Азмун не сыграет с «Рубином»

Сердар Азмун не поможет «Зениту» в поединке восьмого тура чемпионата России против «Рубина». 26-летний иранский форвард не прилетел в Казань, о чём стало известно «Спорт-Экспрессу».

«Рубин» и «Зенит» начнут поединок в Казани в 18:30 по московскому времени. Интересно, что в двух последних очных матчах между этими командами победы праздновали «рубиновые».

Следить за ходом матча «Рубин» - «Зенит» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В девяти матчах за «Зенит» в сезоне 2021/2022 Сердар Азмун записал на свой счёт 6 голов и один результативный пас на партнёра.