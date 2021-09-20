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Премьер-лига

​Азмун не сыграет с «Рубином»

20 Сентября 2021 • 15:27 Комментировать
Рубин
...
Зенит
4.55 3.90 1.75
Через 0 ч. 31 мин.

Сердар Азмун не поможет «Зениту» в поединке восьмого тура чемпионата России против «Рубина». 26-летний иранский форвард не прилетел в Казань, о чём стало известно «Спорт-Экспрессу».

«Рубин» и «Зенит» начнут поединок в Казани в 18:30 по московскому времени. Интересно, что в двух последних очных матчах между этими командами победы праздновали «рубиновые».

Следить за ходом матча «Рубин» - «Зенит» во всех красках можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В девяти матчах за «Зенит» в сезоне 2021/2022 Сердар Азмун записал на свой счёт 6 голов и один результативный пас на партнёра.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сердар Азмун
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Идет 66 минута Урал 0:0 Локомотив Москва 5.2 3.75 1.72
20.09  18:30 Рубин ... Зенит 5 3.85 1.71
20.09  19:30 ЦСКА Москва ... Спартак Москва 2.5 3.55 2.75
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