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Премьер-лига

Дзюба продолжает падать в цене

15 Сентября 2021 • 16:55 Комментировать (4)
Рубин
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Зенит
4.70 3.75 1.75
20.09 18:30

Цена на ведущего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу продолжает ползти вниз.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость 33-летнего российского бомбардира. По состоянию на 15 сентября ценник на игрока составляет 10 миллионов евро, что на один миллион меньше прошлого показателя.

Отметим, что Артём Дзюба, чьи позиции в основном составе сборной при Станиславе Черчесове казались незыблемыми, вообще не получил вызова от Валерия Карпина на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира.

В нынешнем сезоне форвард «Зенита» не забил ни одного гола в девяти поединках на клубном уровне, но отличился 4 результативными передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Витаминович Алексей
15 Сентября 2021 в 17:31
Всего на 1 миллион цена упала? Так это меньше, чем падение цены Месси и Роналду, Дзюба топ)
ингерман
15 Сентября 2021 в 17:31
ай много.. эцо же треть целого рональду!,, )))
Overkill666
15 Сентября 2021 в 17:07
да все, дотеребонькался. пора в лучшую лигу мира
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