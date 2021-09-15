Дзюба продолжает падать в цене

Цена на ведущего нападающего «Зенита» Артёма Дзюбу продолжает ползти вниз.

Авторитетный портал Transfermarkt обновил трансферную стоимость 33-летнего российского бомбардира. По состоянию на 15 сентября ценник на игрока составляет 10 миллионов евро, что на один миллион меньше прошлого показателя.

Отметим, что Артём Дзюба, чьи позиции в основном составе сборной при Станиславе Черчесове казались незыблемыми, вообще не получил вызова от Валерия Карпина на сентябрьские матчи отбора к чемпионату мира.

В нынешнем сезоне форвард «Зенита» не забил ни одного гола в девяти поединках на клубном уровне, но отличился 4 результативными передачами.