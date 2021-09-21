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Премьер-лига

​Губерниев: «Не скажу, что Слуцкий «поймал звезду»

21 Сентября 2021 • 14:17 Комментировать (4)
Рубин
1:3
Зенит
окончен

В понедельник Леонид Слуцкий снова возмутился работой рефери во время матча чемпионата России. Наставник «Рубина» по ходу поединка против «Зенита», в котором его команда не смогла навязать сопернику толковой борьбы, увидел перед собой красную карточку. После игры Слуцкий подверг сомнению профессиональный уровень арбитра Сергея Иванова.

Комментатор Дмитрий Губерниев, высказываясь по поводу поведения Леонида Слуцкого, заявил, что тренеру нужно быть примером для подражания и вести себя подобающе. В действиях Слуцкого Губерниев увидел «перекладывание всего с больной головы на здоровую».

«Не могу сказать, что Слуцкий «поймал звезду», но то, что он стал таким важным уже как несколько лет - факт. Пусть и дальше важничает. Слуцкий — хороший тренер, он имеет на это право», - поделился своим мнением Губерниев для sport24.

Ближайший матч «Рубин» проведёт 26 сентября. Соперником команды Леонида Слуцкого будет московское «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Дмитрий Губерниев
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Комментарии (4)
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Рейтинг комментариев
ингерман
21 Сентября 2021 в 15:56
ай слуцкер нормуль тренеришко.. получшее усех наших из ноне действующих.. сорвался малька - бываец.. )))
Руденко Игорь
21 Сентября 2021 в 15:00
Да слабый он тренер, слабый. Что со сборной опозорился, что в Европе неудачно тренировал, что с Рубином моментально вылетел из еврокубков от какого-то левого польского клуба.
White_Shark
21 Сентября 2021 в 15:24
Ракув так-то шестой в отличии от Легии)))
что никак не оправдывает Рубин, конечно...
Юбор
21 Сентября 2021 в 14:39
Слуцкий - плохой тренер, неудачник, а щёки надувает в попытках подправить свой авторитет среди футболистов.
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