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Дзюба забил два после вызова в сборную, «Зенит» играючи разобрался с «Рубином» в Казани

20 Сентября 2021 • 20:29 Комментировать (3)
Рубин
1:3
Зенит
окончен

В матче восьмого тура чемпионата России «Рубин» принимал «Зенит».

Протокол игры  
Рубин 1:3 Зенит
    24' Дзюба Артём (0:1)
    29' Claudinho III (0:2)
    43' Дзюба Артём (0:3)
(1:3) Чистяков Дмитрий 67'    
Дюпин Юрий Зотов Георгий   90' Уремович Филип Талби Монтассар Самошников Илья Абильдгор Оливер Ин-Бём Хван   76' Хакшабанович Сеад Дрейер Андерс Кварацхелия Хвича   73' (Бакаев Солтмурад (   73') Деспотович Джордже   86' (Онугха Герман (   86')
Запасные: Костюков Михаил Савицкий Иван Игнатьев Иван Исмагилов Артём Медведев Никита Мусаев Леон Суриков Степан
Крицюк Станислав Барриос Вилмар Чистяков Дмитрий Ракицкий Ярослав   66' Сутормин Алексей   90' (Кравцов Кирилл (   90') Кузяев Далер Вендел Маркус   90' (Круговой Данил (   90') Дуглас Сантос Малком Филипе   75' (Ерохин Александр (   75') Claudinho III Дзюба Артём   87' (Мостовой Андрей (   87')
Запасные: Хотулёв Данила Бязров Давид Кержаков Михаил Кузнецов Даниил
20 сентября. Стадион "Казань Арена" (Казань).

 

Все участники еврокубков от России матч восьмого тура РПЛ проводили в понедельник, получив дополнительное время на подготовку. «Зенит» в ночь со вторника на среду проиграл в Лондоне, продемонстрировав неплохую игру, и к выезду в Казань готовился размеренно. А готовиться есть к чему. Последнее поражение в рамках российского футбола у «Зенита» случилось как раз в Казани.

В марте этого года «Рубин» Леонида Слуцкого переиграл «Зенит» и более питерцы вообще не уступали. Как раз до матча с «Челси» во вторник. Датчанин Дрейер, хет-триком ворвавшийся в РПЛ, Хвича, Хакшабанович, Хван и Деспотович – все легионеры «Рубина» очень надеялись закольцевать российскую серию поражений чемпиона на Казани.

У «Зенита» в ответ был выставлен бразильский десант (Малком, Клаудиньо, Вендел) и одинокий Артём Дзюба на острие атаки, из-за мышечного повреждения даже в заявку не попал Сердар Азмун. Очень спокойно начали команды, атакуя будто с уважением друг к другу. Первые 20 минут «Рубин» и «Зенит» привыкали друг к другу и морозной казанской погоде. В середине первого тайма случился и первый интересный момент: Малком получил закидушку от Дугласа и с угла вратарской площади пробил с лёту. Выше ворот.

 

А буквально в следующей атаке счёт открыл Артём Дзюба. Сам начал атаку форвард «Зенит», отпасовав на Клаудиньо, открылся на 11-метровой отметке, мяч получил и одним касанием закрутил его под штангу – 0:1. Тут же Слуцкий получил ещё сложностей: вынужденно покинул поле капитан команды Филип Уремович, вместо него появился молодой Нижегородов, а затем и пропустил второй гол. Ужасным пасом Абильдгор подарил мяч «Зениту» у своей штрафной площади, а питерцы блестяще разыграли. Навес на Дзюбу, скидка на Малкома и пас на Клаудиньо, который расстрелял Дюпина с семи метров.

Разгром питерцы оформили перед самым перерывом. Барриос у своей штрафной площади упал (сыграл рукой?), прервав атаку «Рубина». Гости моментально улетели в контрвыпад, который разогнал Малком. Бразилец отдал на Кузяева, Далер прострелил, а Дзюба занес мяч в пустой створ – 0:3. «Рубин» впервые пробил в сторону (и створ) ворот Крицюка только во втором тайме. Станислав, правда, очень легко и намертво зафиксировал попытку Деспотовича.

«Зенит» и после разгрома смотрелся предпочтительнее. Артём Дзюба заходил на хет-трик, выскочив на передачу Клаудиньо. Из центра штрафной площади расстреливал он Дюпина, но попал в голкипера, сократившего угол обстрела. А через две минуты после момента Дзюбы «Зенит» получил мяч в свои ворота. Получил от своего же игрока – Чистяков подставил голову под удар Абильдгора, дезориентировав Крицюка – 1:3.

Более счёт не изменился, а из значимых событий случилось лишь удаление Леонида Слуцкого, слишком много общавшегося с арбитром. Легко победил «Зенит», оторвавшийся от преследователей, впервые в сезоне отличился Артём Дзюба, попавший в расширенный выбор Карпина. Хороший день для Сергея Семака.

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Зенит Рубин
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Комментарии (3)
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Рейтинг комментариев
Igordrogonov19437
20 Сентября 2021 в 20:51
Поздравляю Зенит с прекрасной победой! Так держать!
Урзюм
20 Сентября 2021 в 20:40
Эти говнолузеры рубиновые даже гол забить не смогли. Зенит забил все 4 :)))
только не мясо
20 Сентября 2021 в 20:35
Забивать в свои ворота было совсем не обязательно...) А так всё хорошо! Всех Зенитчиков с победой!)
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окончен Рубин 1:3 Зенит
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