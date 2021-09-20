Слуцкий впервые в тренерской карьере проиграл команде Семака

Около часа назад завершился поединок между лидерами турнирной таблицы российской Премьер-лиги «Рубином» и «Зенитом», триумф в котором одержали питерцы и тем самым оторвались от преследователей.

Примечательно, что эта победа стала первой в тренерской карьере Сергея Семака над Леонидом Слуцким, сообщает статистический портал Opta. Добавим, что «Рубину» в прошлом сезоне дважды удалось обыграть действующего чемпиона России, став единственной командой, которая может похвастаться подобным достижением.

Также стоит отметить, что Семак еще никому так часто не проигрывал во внутреннем первенстве, как Слуцкому.