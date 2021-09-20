Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы 374 Комментарии
Премьер-лига

Слуцкий впервые в тренерской карьере проиграл команде Семака

20 Сентября 2021 • 21:02 Комментировать (1)
Рубин
1:3
Зенит
окончен

Около часа назад завершился поединок между лидерами турнирной таблицы российской Премьер-лиги «Рубином» и «Зенитом», триумф в котором одержали питерцы и тем самым оторвались от преследователей.

Примечательно, что эта победа стала первой в тренерской карьере Сергея Семака над Леонидом Слуцким, сообщает статистический портал Opta. Добавим, что «Рубину» в прошлом сезоне дважды удалось обыграть действующего чемпиона России, став единственной командой, которая может похвастаться подобным достижением.

Также стоит отметить, что Семак еще никому так часто не проигрывал во внутреннем первенстве, как Слуцкому.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Зенит Рубин Леонид Слуцкий Сергей Семак
Добавьте Евро-Футбол в источники
Лучшие букмекеры
+100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Урзюм
20 Сентября 2021 в 21:19
То-то Свинуцкий чуть не расплакался
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
окончен Урал 0:0 Локомотив Москва
окончен Рубин 1:3 Зенит
окончен ЦСКА Москва 1:0 Спартак Москва
Все матчи
Новости
Сегодня, 20 Сентября
22:48 · Россия. Премьер-лига
Как ЦСКА одолел «Спартак» в главном матче тура - видео видео
22:42 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «ЦСКА и «Спартак» посмотрели, наверное, как «Челси» играет с «Зенитом» эксклюзив
22:41 · Россия. Премьер-лига
Кечинов: «Игра «Спартака» была безликой, как обычно» эксклюзив
22:31 · Россия. Премьер-лига
«Вы опозорили имя клуба»: Фанаты «Спартака» обратились к команде
22:19 · Россия. Премьер-лига
Литвинов: «Такой футбол бывает, кому-то не везёт, Сегодня нам не повезло»
22:08 · Россия. Премьер-лига
Александр Мостовой: «Об игре сказать нечего, обе команды играли ужасно» эксклюзив
22:07 · Россия. Премьер-лига
Кавазашвили: «Спартак» на дне, спасибо Федуну» 1
22:03 · Россия. Премьер-лига
Витория: «Очевидно, что моя команда была лучше на поле» 4
21:58 · Россия. Премьер-лига
Алексей Березуцкий: «Игра была равная до первой ошибки, мы свой момент использовали, характер проявили»
21:57 · Россия. Премьер-лига
Смородская: «Этот «Спартак» уже ничего не спасёт»
21:30 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий негативно высказался о судействе Сергей Иванова в матче с «Зенитом» 1
21:02 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий впервые в тренерской карьере проиграл команде Семака 1
20:53 · Россия. Премьер-лига
Бийол не смог закончить дерби из-за травмы
20:44 · Россия. Премьер-лига
Болельщики ЦСКА на московском дерби скандируют нецензурные кричалки в адрес Салиховой 7
20:35 · Россия. Премьер-лига
Гилерме вышел на вторую строчку по играм за «Локомотив» - к рекорду Лоськова осталось 30 матчей
Все новости
Рекомендуем