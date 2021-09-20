Слуцкий удалён в матче «Рубина» и «Зенита» за споры с арбитром

По состоянию на данную минуту подходит к концу противостояние между «Рубином» и «Зенитом» в восьмом туре чемпионата России. Питерский клуб ведет в счете с отрывом в два мяча, а главный тренер хозяев Леонид Слуцкий был удален с поля на 77-й минуте.

Наставник казанцев увидел перед собой красный свет после того, как заработал второй горчичник. Оба – за излишнюю эмоциональность в спорах с судьями. Желтые карточки Слуцкий получил с интервалом в 14 минут.

Стоит добавить, что бывший российский рефери Игорь Федотов у себя в телеграм-канале отметил ошибку главного арбитра встречи Сергея Иванова во время третьего забитого «Зенитом» мяча.