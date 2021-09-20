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​Дзюба забил впервые в сезоне

20 Сентября 2021 • 19:08 Комментировать
Рубин
1:3
Зенит
окончен

В понедельник вечером в рамках восьмого тура чемпионата России играют «Рубин» и «Зенит». Гости из Санкт-Петербурга смогли открыть счёт в районе экваторе первого тайма. Красивую комбинацию точным ударом в верхний угол с десятка метров завершил нападающий Артём Дзюба.

Для Артёма Дзюбы это первый гол в текущем сезоне. Ранее форварду не удавалось забить в девяти играх.

Стоит сказать, что в понедельник Артём Дзюба попал в расширенный состав сборной России. При этом в сентябре форварда «Зенита» в национальную команду Валерий Карпин не вызывал.

Следить за игрой «Рубин» - «Зенит» можно в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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