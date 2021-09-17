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Премьер-лига

Слуцкий: «Самошников может сыграть с «Зенитом»

17 Сентября 2021 • 14:18 Комментировать
Рубин
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Зенит
4.70 3.75 1.75
20.09 18:30

Защитник «Рубина» Илья Самошников сможет сыграть с «Зенитом» в матче восьмого тура РПЛ. Об этом сообщил главный тренер казанцев Леонид Слуцкий.

Наставник сообщил, что Самошников завтра вернется к тренировкам и сможет помочь своей команде в ближайшем матче. Он также отметил, что в общей группе занимался Шатов. Под вопросом участие в матче Зуева и Владислава Игнатьева, пишет пресс-служба клуба.

Напомним, что после семи стартовых туров РПЛ «Рубин» набрал 14 очков и расположился на четвертом месте. В последнем туре команда Слуцкого дома обыграла «Урал» со счётом 4:0. Хет-триком в той игре отметился новичок казанцев Андерс Дрейер. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Леонид Слуцкий Илья Самошников
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