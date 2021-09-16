Семак: Не считаю матч с «Рубином» принципиальным

Уже на этих выходных питерский «Зенит» приедет в гости к четвертой команде чемпионата, к «Рубину». Уточним, что в случае победы казанцы догонят соперника по очкам в турнирной таблице.

Примечательно, что в прошлом сезоне только «Рубин» сумел дважды обыграть «Зенит». В связи с этим, у главного тренера действующего чемпиона России Сергей Семака спросили, будет ли он по-особенному настраиваться на предстоящую игру. «Не считаю матч с «Рубином» принципиальным, мы просто хотим побеждать в каждом поединке. С казанцами играли хорошо, но, к сожалению, результат был плохой. Так бывает», - цитирует наставника пресс-служба клуба.

Напомним, что «Зенит» посреди недели сражался с «Челси» в Лиге чемпионов в то время, как подопечные Леонида Слуцкого во всю готовились к противостоянию в рамках РПЛ.