Дзюба опубликовал пост после дубля в Казани

Центрфорвард петербургского «Зенита» Артём Дзюба лаконично прокомментировал результат матча против казанского «Рубина» в восьмом туре Премьер-лиги. «Сине-бело-голубые» победили на выезде со счетом 3:1, нападающий отметился двумя забитыми мячами.

«С победой», - говорится в публикации игрока в инстаграм-аккаунте.

В текущем розыгрыше Премьер-лиги Артём провел восемь поединков, забил два мяча и сделал три ассиста.

После восьми туров «Зенит» с 20 баллами лидирует в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Локомотив» на четыре очка.

Следующий матч команда Сергея Семака проведет на своем поле с «Крыльями Советов». Игра состоится 25 сентября.