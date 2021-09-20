​Азмун не попал в заявку на матч с «Рубином», Дзюба – в старте

В понедельник вечером в рамках восьмого тура чемпионата России сыграют «Рубин» и «Зенит». Наставник питерской команды Сергей Семак принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Крицюк, Сутормин, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Барриос, Кузяев, Вендел, Клаудиньо, Малком, Дзюба.

Стоит отметить, что вне заявки «Зенита» оказался форвард Сердар Азмун.

Матч между «Рубином» и «Зенитом» начнётся в 18:30 по московскому времени. Не пропустите подробную текстовую трансляцию на страницах портала LiveResult.

На текущую минуту «Зенит» лидирует в турнирной таблице российской Премьер-лиги, а «Рубин» располагается на пятой позиции.