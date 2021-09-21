​Арбитр Иванов заявил о готовности к диалогу со Слуцким

Арбитр Сергей Иванов удалил из тренерской зоны Леонида Слуцкого по ходу понедельничного матча «Рубин» - «Зенит». После завершения поединка тренер казанской команды назвал Иванова профнепригодным.

Давая комментарий для «Спорт-Экспресса», Иванов заявил, что оскорблений или нецензурных выражений со стороны Слуцкого в его адрес не звучало. Тренер был наказан на выходы за пределы своей технической зоны. Иванов отметил, что какой-либо неприязни между ним и Слуцким нет.

«Я готов к диалогу. Если мне позволят, могу объяснить, почему было принято на поле каждое решение. Готов к разговору с Леонидом Викторовичем», - высказался Иванов.

Напомним, что «Рубин» проиграл дома «Зениту» со счётом 1:3.