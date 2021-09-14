Агент: «У Самошникова подозрение на растяжение связок»

Футбольный агент Евгений Моисеев, который представляет интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказался по поводу повреждения футболиста, которое он получил в матче с «Уралом» (4:0).

Он заявил, что сейчас Илья чувствует себя не очень хорошо, однако какие-то выводы можно будет сделать только после МРТ. Моисеев добавил, что у футболиста подозрение на растяжение связок. Перелома нет, пишет Sport24.

Напомним, что Самошников был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 72-й минуте. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в РПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом.