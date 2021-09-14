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Премьер-лига

Агент: «У Самошникова подозрение на растяжение связок»

14 Сентября 2021 • 15:18 Комментировать
Рубин
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Зенит
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20.09 18:30

Футбольный агент Евгений Моисеев, который представляет интересы защитника «Рубина» Ильи Самошникова, высказался по поводу повреждения футболиста, которое он получил в матче с «Уралом» (4:0).

Он заявил, что сейчас Илья чувствует себя не очень хорошо, однако какие-то выводы можно будет сделать только после МРТ. Моисеев добавил, что у футболиста подозрение на растяжение связок. Перелома нет, пишет Sport24.

Напомним, что Самошников был вынужден покинуть поле из-за повреждения на 72-й минуте. В нынешнем сезоне на его счету семь матчей в РПЛ, в которых он отметился одним забитым мячом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Рубин Илья Самошников
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