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Премьер-лига

Дзюба поделился, что хочет забить 250 голов за карьеру

21 Сентября 2021 • 00:01 Комментировать
Рубин
1:3
Зенит
окончен

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сегодня отличился первыми забитыми голами в новом розыгрыше российской Премьер-лиги – игрок прервал неудачную серию, которая длилась с самого начала сезона.

После победы над «Рубином» (3:1) футболист ответил на ряд вопросов, в частности о том, следит ли он за количеством своих забитых мячей. Уточним, что Дзюба в игре с казанцами отметил свой 206 гол за карьеру. «У Кержакова 226 мячей, у Блохина и Протасова еще больше. Я еще не заканчиваю, забить бы 250! Время еще есть – поиграю», - сказал форвард на пресс-конференции.

Напомним, что Дзюба попал в расширенный список сборной, который сегодня опубликовал наставник Валерий Карпин.

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Артём Дзюба
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