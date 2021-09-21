Дзюба поделился, что хочет забить 250 голов за карьеру

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба сегодня отличился первыми забитыми голами в новом розыгрыше российской Премьер-лиги – игрок прервал неудачную серию, которая длилась с самого начала сезона.

После победы над «Рубином» (3:1) футболист ответил на ряд вопросов, в частности о том, следит ли он за количеством своих забитых мячей. Уточним, что Дзюба в игре с казанцами отметил свой 206 гол за карьеру. «У Кержакова 226 мячей, у Блохина и Протасова еще больше. Я еще не заканчиваю, забить бы 250! Время еще есть – поиграю», - сказал форвард на пресс-конференции.

Напомним, что Дзюба попал в расширенный список сборной, который сегодня опубликовал наставник Валерий Карпин.