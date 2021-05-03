В «Спартаке» рассказали, когда объявят о назначении нового главного тренера

Директор «Спартака» по связям с общественностью Антон Фетисов рассказал, когда клуб объявит о назначении нового главного тренера.

«Когда у Доменико Тедеско закончится контракт, и когда мы достигнем всех договоренностей», - цитирует Фетисова «Спорт-Экспресс».

Сегодня, третьего мая, «Спартак» в гостях переиграл тульский «Арсенал» (2:1).

Напомним, что Доменико Тедеско покинет московский клуб по окончании сезона, немецкий специалист объявил о своем решении несколько месяцев назад.

После двадцати восьми туров «красно-белые» занимают второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги и имеют хорошие шансы на выход в Лигу чемпионов.