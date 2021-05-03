​Селихов сыграет в РПЛ впервые за 25 месяцев

В понедельник «Спартак» проведёт гостевой матч чемпионата России против тульского «Арсенала». Из-за дисквалификации Александра Максименко место в воротах «красно-белых» займёт Александр Селихов. Для голкипера это будет первое появление на поле в матче Премьер-лиги с 6 апреля 2019 года. С тех пор Селихов либо находился в лазарете, либо восстанавливался, либо находился в запасе, либо выступал за вторую команду «Спартака» в ФНЛ.

Следить за матчем между «Арсеналом» и «Спартаком» можно будет в трансляции в текстовом формате на страницах LiveResult. Стартовый свисток прозвучит в половине пятого вечера по московскому времени.