​Кутепов догнал Маслова по автоголам за «Спартак»

В понедельник вечером «Спартак» проводит гостевой поединок российского чемпионата против «Арсенала» из Тулы. В концовке первого тайма «канониры» уравняли количество единиц на табло. Голом в свои ворота отметился защитник «красно-белых» Илья Кутепов.

По количеству автоголов за «Спартак» Кутепов догнал другого защитника Павла Маслова. Оба футболиста по три раза поражали свои ворота в футболке «красно-белых».

Ранее Кутепов забивал в свои ворота в матчах против «Зенита» (декабрь 2019 года) и «Атлетика» из Бильбао (февраль 2018 года).

Следить за вторым таймом матча в Туле можно в подробной текстовой трансляции на портале LiveResult.