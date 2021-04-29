Широков: «Если «Спартак» возьмет девять очков, то станет вторым»

Экс-полузащитник питерского «Зенита» Роман Широков высказался о шансах «Спартака» на второе место.

«Какого-то задела прочности ни у «Локо», ни у «Спартака» нет. Но мне думается, что если красно-белые возьмут 9 очков, то станут вторыми», - цитирует Широкова «РБ Спорт».

За три тура до конца чемпионата «Спартак» занимает третье место, отставая от «Локомотива», идущего вторым, на два зачетных балла.

В двадцать восьмом туре «Локомотив» предстоит сыграть на выезде против лидирующего «Зенита», а «Спартак» в гостях сыграет с тульским «Арсеналом», который продолжает бороться за выживание.