Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Тедеско: «Мы играли плохо, я недоволен содержанием игры»

03 Мая 2021, 19:14,

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько вы довольны содержанием игры?

- Мы играли плохо,  я недоволен содержанием игры, это правда. Тем не менее, мы одержали сегодня победу. В конце сезона это очень важно. У нас были такие матчи, когда мы играли очень хорошо, но выигрывали. Сегодня играли не настолько хорошо и победили. Поэтому такая ситуация.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (4)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
Мкртчян Роберт
03 Мая 2021, 19:28

Тоже удивляюсь. Несколько игр сыграли на ура, куда всё делось, сдохли что ли?

1
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 19:28

Вот и я говорю что играли вы плохо, а ваши "патриоты" обиделись, грят неее, мы спартак! мы типа бойцы, гладиаторы! ток иногда по своим воротам лупим с перепугу...)))

1
только не мясо!!!
03 Мая 2021, 19:25

Сегодня особенно смешил на бровке - не уезжай! без тебя будет не то!!! пресно!

0
sanay
03 Мая 2021, 19:19

Респект за самокритику.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
Куман: «Барселона» станет чемпионом, если выиграет пять матчей»
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
ЭСК решила, что Кукуян ошибся, удалив Ахметова в дерби
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Зенит» на кураже разнёс «Локомотив» и защитил чемпионский титул РПЛ
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Гранада» неожиданно помешала «Барселоне» выйти в лидеры
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии
«Сассуоло» и «Аталанта» сделали «Интер» чемпионом Италии


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола
Видео 2
03.05.2021 Арсенал - Спартак. Обзор матча
03.05.2021 Арсенал - Спартак. Обзор матча
1 1
Арсенал Тула - Спартак Москва. Лучшие моменты.
Арсенал Тула - Спартак Москва. Лучшие моменты.
2 5
«Зенит» – чемпион России по футболу в сезоне 2020/2021. Церемония награждения
«Зенит» – чемпион России по футболу в сезоне 2020/2021. Церемония награждения
1 1
02.05.2021 Зенит - Локомотив. Обзор матча
02.05.2021 Зенит - Локомотив. Обзор матча
1 1
02.05.2021 Ростов - Тамбов. Обзор матча
02.05.2021 Ростов - Тамбов. Обзор матча
1 1
02.05.2021 Химки - Урал. Обзор матча
02.05.2021 Химки - Урал. Обзор матча
1 1
Смотрите ещё больше футбольного видео с матчей