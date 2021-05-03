Тедеско: «Мы играли плохо, я недоволен содержанием игры»

Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».

- Насколько вы довольны содержанием игры?

- Мы играли плохо, я недоволен содержанием игры, это правда. Тем не менее, мы одержали сегодня победу. В конце сезона это очень важно. У нас были такие матчи, когда мы играли очень хорошо, но выигрывали. Сегодня играли не настолько хорошо и победили. Поэтому такая ситуация.