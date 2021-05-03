Тедеско: «Мы играли плохо, я недоволен содержанием игры»

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03 Мая 2021, 19:14,
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Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско подвёл итоги матча с «Арсеналом» (2:1) в эфире канала «Матч Премьер».
- Насколько вы довольны содержанием игры?
- Мы играли плохо, я недоволен содержанием игры, это правда. Тем не менее, мы одержали сегодня победу. В конце сезона это очень важно. У нас были такие матчи, когда мы играли очень хорошо, но выигрывали. Сегодня играли не настолько хорошо и победили. Поэтому такая ситуация.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Спартак Москва, Доменико Тедеско
Тоже удивляюсь. Несколько игр сыграли на ура, куда всё делось, сдохли что ли?
Вот и я говорю что играли вы плохо, а ваши "патриоты" обиделись, грят неее, мы спартак! мы типа бойцы, гладиаторы! ток иногда по своим воротам лупим с перепугу...)))
Сегодня особенно смешил на бровке - не уезжай! без тебя будет не то!!! пресно!
Респект за самокритику.