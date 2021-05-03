Тедеско объяснил выбор вратаря в пользу Селихова

Главный тренер «Спартака» Дменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня впервые за долгое время отсутствует Александр Максименко. По какому принципу вы выбирали голкипера, и почему выбор пал на Александра Селихова?

- Это решение я принимал не один, потому что у нас есть тренер вратарей и несколько голкиперов. Всегда решения принимаются коллективно. По поводу Селихова у меня хорошие ощущения, у нас с ним был разговор на сборах, честный и открытый. Я прямо сказал, что Максименко - вратарь номер один, но если с Александром что-то случится, то Селихов будет первым на очереди. Я держу свое слово.