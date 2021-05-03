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Тедеско объяснил выбор вратаря в пользу Селихова

03 Мая 2021, 16:27,

Главный тренер «Спартака» Дменико Тедеско поделился ожиданиями от матча с «Арсеналом» в эфире канала «Матч Премьер».

- Сегодня впервые за долгое время отсутствует Александр Максименко. По какому принципу вы выбирали голкипера,  и почему выбор пал на Александра Селихова?

- Это решение я принимал не один, потому что у нас есть тренер вратарей и несколько голкиперов. Всегда решения принимаются коллективно. По поводу Селихова у меня хорошие ощущения, у нас с ним был разговор на сборах, честный и открытый. Я прямо сказал, что Максименко - вратарь номер один, но если с Александром что-то случится, то Селихов будет первым на очереди. Я держу свое слово.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Спартак Москва, Александр Селихов, Дменико Тедеско
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