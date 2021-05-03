​Кутепов травмировался в матче с «Арсеналом»

Защитник «Спартака» Илья Кутепов получил травму в игре двадцать восьмого тура российского чемпионата против тульского «Арсенала». Болезненные ощущения помешали Кутепову продолжить игру, и на пятьдесят восьмой минуте на поле появился Георгий Джикия. Капитан «красно-белых» не попал в стартовый состав в качестве меры предосторожности из-за перегрузки сухожилия.

В матче против «Арсенала» Кутепов отметился взятием собственных ворот. По количеству автоголов за «Спартак» Илья догнал Павла Маслова, который ныне восстанавливается после полученного повреждения.

Следить за концовкой матча «Арсенал» - «Спартак» во всех красках можно в текстовой трансляции в текстовом формате.