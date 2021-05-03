Ещенко: «Мы должны брать шесть очков в оставшихся турах»

Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что «красно-белые» должны брать шесть очков в оставшихся двух матчах чемпионата.

«Конечно, мы должны брать шесть очков! В планах было быть первыми, но не получилось, пойдем за вторым местом», - цитирует Ещенко sport24.

Сегодня московский клуб одержал выездную победу над тульским «Арсеналом». Таким образом, «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая «Локомотив», идущий третьим, на один зачетный балл.

В последних двух турах «Спартак» сыграет с «Химками» и «Ахматом», матчи запланированы на 10 и 16 мая соответственно.