Ещенко: «Мы должны брать шесть очков в оставшихся турах»

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03 Мая 2021, 20:49,
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Защитник «Спартака» Андрей Ещенко считает, что «красно-белые» должны брать шесть очков в оставшихся двух матчах чемпионата.
«Конечно, мы должны брать шесть очков! В планах было быть первыми, но не получилось, пойдем за вторым местом», - цитирует Ещенко sport24.
Сегодня московский клуб одержал выездную победу над тульским «Арсеналом». Таким образом, «Спартак» поднялся на второе место в турнирной таблице российской Премьер-лиги, опережая «Локомотив», идущий третьим, на один зачетный балл.
В последних двух турах «Спартак» сыграет с «Химками» и «Ахматом», матчи запланированы на 10 и 16 мая соответственно.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Спартак Москва, Андрей Ещенко